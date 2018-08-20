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Небезпечна техніка: iPad спалахнув просто у магазині Apple

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iPad спалахнув просто у магазині Apple
iPad спалахнув просто у магазині Apple / unsplash

У магазині Apple в Амстердамі стався вибух. Причиною інциденту називають перегрітий або негерметичний акумулятор iPad. Варто відзначити, що після вибуху планшету всіх відвідувачів магазину евакуювали.

Про це повідомляє нідерландське видання AT5.

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Працівники магазину швидко помістили iPad у відро з піском і від вибуху ніхто не постраждав. Проте у трьох відвідувачів магазину виникли проблеми із диханням через токсичний дим від планшету.

Варто відзначити, що після приїзду пожежників та евакуації людей з магазину, Apple Shop відновив свою роботу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Нідерланди iPad Apple
Джерело: 24 Канал
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