Небезпечна техніка: iPad спалахнув просто у магазині Apple

У магазині Apple в Амстердамі стався вибух. Причиною інциденту називають перегрітий або негерметичний акумулятор iPad. Варто відзначити, що після вибуху планшету всіх відвідувачів магазину евакуювали.

Про це повідомляє нідерландське видання AT5.

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Працівники магазину швидко помістили iPad у відро з піском і від вибуху ніхто не постраждав. Проте у трьох відвідувачів магазину виникли проблеми із диханням через токсичний дим від планшету.

Drie mensen onwel door geëxplodeerde iPad in Apple Store https://t.co/Jn3EkAtE6Y pic.twitter.com/35L7FE1Yi6 — AT5 (@AT5) 19 серпня 2018 р.

Варто відзначити, що після приїзду пожежників та евакуації людей з магазину, Apple Shop відновив свою роботу.

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