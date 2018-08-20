Небезпечна техніка: iPad спалахнув просто у магазині Apple
У магазині Apple в Амстердамі стався вибух. Причиною інциденту називають перегрітий або негерметичний акумулятор iPad. Варто відзначити, що після вибуху планшету всіх відвідувачів магазину евакуювали.
Про це повідомляє нідерландське видання AT5.
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Працівники магазину швидко помістили iPad у відро з піском і від вибуху ніхто не постраждав. Проте у трьох відвідувачів магазину виникли проблеми із диханням через токсичний дим від планшету.
Варто відзначити, що після приїзду пожежників та евакуації людей з магазину, Apple Shop відновив свою роботу.
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Джерело: 24 Канал
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