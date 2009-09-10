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      Небезпечна знахідка

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      На небезпечну знахідку натрапили робітники, обробляючи землю між феодосіївськими виноградниками.

      У щойно виораній землі лежали більше 2-х десятків боєприпасів. Переполохані люди одразу ж викликали рятувальників. Сапери, які прибули на місце, виявили 56 артилерійських нарядів і 2 міни.Світлана Бережная (начальник ЦГЗ ГЦ МНС України в АРК): “Радіус розльоту уламків у разі вибуху таких снарядів складає від 200 до 300 метрів. З огляду на небезпеку вибуху, все таки вони пролежали в землі досить велику кількість років, було прийнято рішення підривати снаряди на місці”.Знешкоджені боєприпаси були з часів Великої вітчизняної війни, радянського виробництва.
      blog_ava
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      Теги: Новини України
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      Новини за 10 вересня 2009
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