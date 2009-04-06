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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Небезпечні дороги

19:19, 6 квітня 2009 405

Світовий банк дасть на українські дороги 400 млн. дол.

Світовий банк може дати Україні 400 мільйонів доларів на оновлення вітчизняної автотранспортної інфраструктури - а якщо простіше - щоб зупинити навалу смертей на дорогах.Ентоні Пірс (почесний генеральний директор Міжнародної дорожньої Федерації): “На сьогодні по всій автотранспортній системі Україні визначено 110 так званих "чорних точок" і ми сподіваємося, що Світовий банк може профінансувати їх переоснащення . Зрештою він же і визначить,що потрібно робити, щоб покращити дорожню безпеку : встановити нові знаки чи перенавчити учасників дорожнього руху”.У вівторок закордонні фінансисти дадуть остаточну відповідь чи в змозі допомогти українцям. Але вже зараз натякають - українці гинуть здебільшого через зневажання правилами дорожнього руху: приміром 20% аварій стається через перевищення швидкості та алкогольне сп’яніння.А допоки підбивають вражаючу статистику - більше семи з половиною тисяч людей стали жертвами аварій у 2008 році - це удвічі більше ніж в країнах Європи, де, до слова їздять набагато швидше ніж у нас.Едуард Прутнік (член координаційної ради ВГО "Асоціація безпеки дорожнього руху"): “Гинуть люди од 25 до 40 років, якраз ті, хто найбільш соціально активний і економічно активний, тому це питання потрібно відносити в розряд національної безпеки і безумовно займатися їм щодня і міняти мислення”.У Євросоюзі один летальний випадок на дорозі завдає збитків державі у 400 тис доларів - бо ж більшість загиблих - це молодь, чия продуктивна складова життєдіяльності не була використана, кажуть європейські фахівці. Тож, якщо в Україні не вдасться зменшити смертність на дорогах, держава щорічно втрачатиме в аваріях 3% ВВП.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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