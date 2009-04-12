Небезпечні нечистоти

Бортницька станція аерації на межі екологічної катастрофи.

Недофінансування реконструкції Бортницької станції аерації, де очищають усі столичні стоки, ставить Київ на межу екологічної катастрофи. Обладнання станції, термін експлуатації якого сплив ще років 10 тому, уже непридатне для використання. До того ж, обурюються у прокуратурі, за останні 20 років осад з цих полів фактично не вивозився, і зараз обсяг мулу в 2-3 рази перевищує проектний, а самі стічні води не раз переливалися через край.Вадим Горан (заступник прокурора міста Києва): "За останні роки збільшилась кількість переливів і проривів дамб. Так, якщо в 2006-2007 роках їх було по 3, то у 2008 спостерігалися таких випадків вже 6. За цей рік, за цей короткий час, їх було вже 3. Скільки буде ще до кінця року, нікому не відомо. Прорив дамб, якщо, не дай Бог, таке станеться, призведе до затоплення 2 сіл, які знаходяться поруч".Столична прокуратура внесла подання на ім`я виконувача обов’язків голови КМДА Голубченка з вимогою усунути порушення природоохоронного законодавства і профінансувати необхідні роботи. За попередніми підрахунками, на реконструкцію станції і будівництво нового муло-спалювального заводу потрібно 420 мільйонів євро. У міської влади таких грошей немає.Михайло Шпарик (начальник головного управління комунального господарства м. Києва): "Зараз проводиться проектування, кошти - взято 32 мільйони - із міського бюджету. Для того, щоб говорити фінансується чи не фінансується Бортницька станція аерації, хочу сказати, що на цей рік передбачено 62 мільйони гривень з міського бюджету,але цього недостатньо. Без державного бюджету, без збільшення коштів з місцевого бюджету звичайно не обійтись".Станція аерації отруює навіть повітря навколо - кількість шкідливих речовин у ньому вдвічі перевищує норму. Міська влада сподівається на владу центральну - просять зазирнути у Бортничі та побачити все на власні очі. А поки вода, яку Бортницька станція зливає у Дніпро, залишається напівочищеною - в той час як практично вся Україна бере з річки питну воду.