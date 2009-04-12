17:45
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Небезпечні нечистоти

13:03, 12 квітня 2009 281

Бортницька станція аерації на межі екологічної катастрофи.

Недофінансування реконструкції Бортницької станції аерації, де очищають усі столичні стоки, ставить Київ на межу екологічної катастрофи. Обладнання станції, термін експлуатації якого сплив ще років 10 тому, уже непридатне для використання. До того ж, обурюються у прокуратурі, за останні 20 років осад з цих полів фактично не вивозився, і зараз обсяг мулу в 2-3 рази перевищує проектний, а самі стічні води не раз переливалися через край.Вадим Горан (заступник прокурора міста Києва): "За останні роки збільшилась кількість переливів і проривів дамб. Так, якщо в 2006-2007 роках їх було по 3, то у 2008 спостерігалися таких випадків вже 6. За цей рік, за цей короткий час, їх було вже 3. Скільки буде ще до кінця року, нікому не відомо. Прорив дамб, якщо, не дай Бог, таке станеться, призведе до затоплення 2 сіл, які знаходяться поруч".Столична прокуратура внесла подання на ім`я виконувача обов’язків голови КМДА Голубченка з вимогою усунути порушення природоохоронного законодавства і профінансувати необхідні роботи. За попередніми підрахунками, на реконструкцію станції і будівництво нового муло-спалювального заводу потрібно 420 мільйонів євро. У міської влади таких грошей немає.Михайло Шпарик (начальник головного управління комунального господарства м. Києва): "Зараз проводиться проектування, кошти - взято 32 мільйони - із міського бюджету. Для того, щоб говорити фінансується чи не фінансується Бортницька станція аерації, хочу сказати, що на цей рік передбачено 62 мільйони гривень з міського бюджету,але цього недостатньо. Без державного бюджету, без збільшення коштів з місцевого бюджету звичайно не обійтись".Станція аерації отруює навіть повітря навколо - кількість шкідливих речовин у ньому вдвічі перевищує норму. Міська влада сподівається на владу центральну - просять зазирнути у Бортничі та побачити все на власні очі. А поки вода, яку Бортницька станція зливає у Дніпро, залишається напівочищеною - в той час як практично вся Україна бере з річки питну воду. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
1976
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
610
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук