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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Небезпечні заробітки

14:13, 26 березня 2009 234

Офіційний Пекін лякає китайців Україною.

Міністерство торгівлі Піднебесної просить громадян відмовитися від поїздок на заробітки до Країн Центральної та Східної Європи. Передусім, до Румунії, Польщі та - України. У заяві відомства, розміщеній на офіційному порталі, чиновники попереджають про ризики, які чекають на тих, хто зважиться шукати щастя у нас на батьківщині, пише “Комерсант”. Це і падіння попиту на закордонну робочу силу, і зниження платоспроможності роботодавців, і лінгвістичні та культурні відмінності.Зауважимо, місяць тому Мінторгівлі Китаю вже оприлюднило аналогічне звернення. Тоді воно стосувалося виключно України. Чиновники рекомендували службам працевлаштування китайців за кордоном не спрямовувати робочу силу до нашої країни, оскільки тут почалися затримки з виплатою зарплат, скорочення робочих місць, а також почастішали трудові конфлікти. Найбільше ці явища зачепили будівельний сектор, у якому було задіяно левову частку китайських мігрантів.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 березня 2009
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