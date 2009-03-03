Небезпечний прецедент?

Парламент скасував дострокові вибори до Тернопільської обласної ради.

За 12 днів до голосування, яке мало б відбутися 15 березня, депутати Верховної Ради скасували свою ж постанову про призначення виборів. "За" проголосувало 292 депутати - 147 регіоналів, 141 бютівець, 4 нашоукраїнці. Не голосували комуністи та блок Литвина.Нагадаємо, причиною оголошення дострокових виборів до Тернопільської облради став конфлікт між двома основними силами - БЮТ і НУНС - через який рада не працювала. А от спроби скасувати дострокові вибори пов’язують із різким падінням рейтингів цих сил порівняно із попередніми виборами.Зокрема, опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що саме БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки. Раніше стурбованість спробами відмінити дострокові вибори уже висловлював Президент України Віктор Ющенко. А голова Верховної Ради Володимир Литвин назвав проект постанови про скасування обласних виборів "невчасним".Опиратися рішенню парламенту важко. Рішення Верховної Ради щодо скасування виборів у Тернополі набирає чинності одразу і зупинити його дію може лише рішення суду, рішення Конституційного суду чи народні депутати самі передумають - вважає міністр юстиції.Микола Оніщук (міністр Юстиції України): "ВР має юрисдикцію призначати вибори та скасовувати своє рішення щодо призначення виборів. Разом з тим одна із конституційних вимог полягає у тому що виборчий процес характеризується ознаками безприривності. І органи державної влади та посадові особи зобов’язані дотримуватись цього принципу".Ініціатори скасування виборів у Тернополі пояснили свій крок бажанням зекономити бюджетні кошти. Однак, як зазначають оглядачі, при усій своїй турботі про бюджет ще понад 100 призначених цьогоріч дострокових виборів парламентарі скасовувати не поспішають. А голова правління Комітету виборців України Ігор Попов у коментарі "Українській правді" уже називав події довкола Тернопільської облради "небезпечним прецедентом". За словами пана Попова, це сумнівне з точки зору рішення продемонструє, що вибори можуть просто скасувати через політичну доцільність та невпевненість у власному результаті.