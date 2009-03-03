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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Небезпечний прецедент?

21:41, 3 березня 2009 225

За 12 днів до голосування парламент з 3 спроби скасував дострокові вибори до Тернопільської обласної ради.

"За" проголосували здебільшого регіонали та бютівці, та четверо нашоукраїнців. Саме конфлікт між найчисельнішими фракціями облради - БЮТ і НУНС, спричинив до перевиборів, а різке падіння рейтингів цих партій на Тернопільщині експерти називають справжньою причиною сьогоднішнього скасування виборів. Ініціатори постанови - парламентарі від БЮТ і НУНС - пояснювали свій крок бажанням зекономити бюджетні гроші. Але у Тервиборчкомі кажуть - уже витрачено близько 600 тисяч на закупівлю матеріалів , а ще і зарплату членам комісії заплатити доведеться.Наталія Чуйко (голова Тернопільської обласної ТВК): "10 мільйонів на всі вибори, но з них більшість - 8 мільйонів це заробітна плата людей, а заробітна плата буде виплачуватися за лютий і за частину березень, тобто ці гроші ще практично ми тільки винні, ми кругом всім винні".Із 17 зареєстрованих на вибори до Тернопільської облради партій та блоків частина уже заявила, що оскаржуватимуть рішення парламенту. І йдеться не лише про відміну постанови, але й про відшкодування уже витрачених на кампанію грошей.Сергій Тарашевський (обласний осередок партії "Єдиний центр"): "І зараз питання не в тому, як би призначити нові вибори, а якби зупинити постанову, як зупинити це рішення, яке ми не сприймаємо і велика частина громади н буде сприймати".Олег Сиротюк (обласний осередок во "Свобода"): "Відповідно наші юристи будуть за даним питанням працювати і в позовні заяві ми будем ці питання відстоювати будем відповідно юридичну процедуру оскарження цих виборів проводити".Опиратися рішенню парламенту важко - каже міністр юстиції Микола Оніщук . Рішення Верховної ради можуть зупинити або ж судові постанови, або ж депутати знову передумають.Микола Оніщук (міністр Юстиції України): "ВР має юрисдикцію призначати вибори та скасовувати своє рішення щодо призначення виборів. Разом з тим одна із конституційних вимог полягає у тому що виборчий процес характеризується ознаками безприривності. і органи державної влади та посадові особи зобов’язані дотримуватись цього принципу".Жодних благих намірів - суцільна політика . Так коментують скасування тернопільських виборів У комітеті виборців України. Голова КВУ Ігор Попов уже раніше називав ініціативу "небезпечним прецедентом", який продемонструє, що вибори можна скасувати просто через невпевненість у власному результаті.Ігор Попов (голова комітету виборців України): "Одночасно з цими виборами відбуваються ще вибори більше ніж в 100 населених пунктах, які чомусь не скасовують. щодо бюджетних коштів то все таки вибори треба було проводити тому що інакше немає легітимної обласної ради. і вона не може розподілити ще більше субвенцію центрального бюджету, ніж кошти,які витрачаються".Юристи КВУ відзначають - на оскарження постанови про скасування виборів учасники кампанії мають 3 дні.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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