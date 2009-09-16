Небезпечний захист

Вакцинація в Україні здійснюється за неналежних умов – ГПУ.

Вакцинація в Україні здійснюється за неналежних умов і без достатнього інформування батьків про можливі наслідки. Такими є результати перевірки Генеральної прокуратури. Там порахували - щороку в Україні обов’язкове щеплення роблять більше ніж мільйону дітей. При цьому стан їхнього здоров’я належним чином не обстежують, а батькам не надають повної та об’єктивної інформації про необхідність і безпечність вакцинації.Вирішивши, що проведення імунізації за таких умов загрожує життю і здоров’ю дітей, Генпрокуратура винесла припис Міністру охорони здоров’я. Від головного лікаря країни вимагають скликати науковців і вивчити ситуацію колегіально. А результати повідомити суспільству. Відтепер Мінохорони здоров’я має прискіпливіше перевіряти вакцину, яку закуповує, та запровадити поглиблений медогляд дітей перед щепленнями.Тетяна Корнякова (представник ГПУ в кабінеті Міністрів України): “Друге питання, це безумовно треба попрацювати з дільничними педіатрами, які мусять спочатку дитину оглянути, а потім вводити якусь вакцину. Третє питання - Мінздраву треба вивчати якість тих вакцин, які сьогодні завозяться в державу, і четверте про це повідомляти громадськість, безумовно нашим молодим батькам”.З позицією Генеральної прокуратури цілком згодна і лікар-педіатр Зоя Дергачьова. На її думку, графік щеплень українських дітей треба удосконалити.Зоя Дергачьова (кандидат медичних наук, гомеопат): “Ну ось народилася дитина, ще нічого не знають – як вона буде дихати, що з нею буде. Вже в першу добу роблять гепатитну вакцинацію. Гепатит передається через кров. Що ми підозрюємо свою одноденну дитину, що вона завтра буде вести несанкціоноване сексуальне життя, чи якісь шприци використовувати?”Прокурорська перевірка встановила, що медики ігнорували законодавство під час профілактичних щеплень у Донецькій, Запорізькій та Черкаській областях. За всіма фактами порушено кримінальні справи.