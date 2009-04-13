У Криму через суху погоду та посилення вітру існує небезпека пожеж на відкритій території.

Сьогодні і завтра на півострові пориви вітру сягатимуть до 20-ти метрів за секунду. Тож рятувальники попереджують гостей та мешканців півострова: необережне поводження з вогнем може обернутися великою пожежею.Вадим Оніщенко (заступник начальника ГУ МНС України в АРК): “Можливо, як минулого року спалах лісової підстилки, спалах сухої трави, яка після зими вже висохла. Хотілося б попередити людей при виїздах на лісові території, розпалювання багать категорично заборонене. Багаття можна розпалювати тільки в тих місцях, які обладнані для цих цілей”.Пожежонебезпечний період в Криму триває з квітня по жовтень, коли люди масово відвідують ліси. Минулоріч у серпні через сильну спеку по всій території України спалахнули лісові пожежі. Горіли ліси і степи у семи східних і південних областях. В результаті пожеж у Криму постраждало 225 гектарів лісу.