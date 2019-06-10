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      Небезпеки для питного водопостачання міст нема, – Гройсман про екокатастрофу на Росі

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      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / Getty images

      Небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водопостачання з річки Рось, немає. Міські водоканали вже можуть працювати в штатному режимі.

      Про це з посиланням на Український гідрометеорологічний інститут ДСНС повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

      Читайте також: Екологічна небезпека: у річку Рось потрапило багато хімікатів

      Ситуація на річці Рось. Усі служби, передусім ДСНС, працюють і контролюють ситуацію. За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб,
      – наголосив прем'єр.

      Він додав, що небезпеки для питного водопостачання міст, які беруть воду з Росі, немає. 

      Що відомо про забруднення Росі хімікатами?

      У селі Збаржівка Вінницької області сталася серйозна ДТП внаслідок якої у річку Рось перекинулась машина з 1 тонною інсектициду "Нурел Д". Течія річки рознесла хімікат у сторону Київщини.

      Інсектицид, що потрапив у воду надзвичайно шкідливий для людей і тварин. У річці вже загинула риба та решта всіх живих організмів.

      Після цього у Білій Церкві та Умані припинили центральне водопостачання.

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      Теги: Новини України Екологія Екологічна катастрофа на Росі Володимир Гройсман
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