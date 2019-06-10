Небезпеки для питного водопостачання міст нема, – Гройсман про екокатастрофу на Росі

Небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водопостачання з річки Рось, немає. Міські водоканали вже можуть працювати в штатному режимі.

Про це з посиланням на Український гідрометеорологічний інститут ДСНС повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Ситуація на річці Рось. Усі служби, передусім ДСНС, працюють і контролюють ситуацію. За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб,

– наголосив прем'єр.

Він додав, що небезпеки для питного водопостачання міст, які беруть воду з Росі, немає.

Ситуація на річці Рось. Усі служби, передусім ДСНС, працюють і контролюють ситуацію. За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. За годину-дві глава ДСНС дасть більш детальну інформацію. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 июня 2019 г.

Щойно отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС. Наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати у штатному режимі. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 июня 2019 г.

Що відомо про забруднення Росі хімікатами?

У селі Збаржівка Вінницької області сталася серйозна ДТП внаслідок якої у річку Рось перекинулась машина з 1 тонною інсектициду "Нурел Д". Течія річки рознесла хімікат у сторону Київщини.



Інсектицид, що потрапив у воду надзвичайно шкідливий для людей і тварин. У річці вже загинула риба та решта всіх живих організмів.

Після цього у Білій Церкві та Умані припинили центральне водопостачання.