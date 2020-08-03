Сухроба Карімова, який захопив банк у Києві та погрожував його підірвати, вдалося затримати. Поліцейські вдавали з себе журналістів, аби потрапити до терориста.

Спілкувалася з чоловіком та намагалася з'ясувати його вимоги керівниця поліції діалогу столиці Вікторія Азарова. Професійний перемовник Вадим Рахліс вважає, що вона добре справилася зі своєю роботою. Таку думку він озвучив у прямому ефірі 24 каналу.

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Рахліс наголосив, що вперше спецоперація такого типу в нашій державі пройшла на одному рівні з аналогічними у США чи Ізраїлі. Тож він сподівається, що згодом в Україні створять групу перемовників, яку може очолити саме Азарова.

Перемовник порівняв інцидент в Києві із захопленням заручників в Луцьку 21 липня. Тоді Максим Кривош захопив у центрі Луцька автобус з пасажирами та погрожував підірвати себе разом з ними.

Що відомо про захоплення заручників у Луцьку? Кривош сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку і автомат. Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".



Після того, як президент виконав умову терориста, Кривош відпустив перших трьох заручників. Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав. Суд взяв терориста під варту. Кривош сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку і автомат. Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".Після того, як президент виконав умову терориста, Кривош відпустив перших трьох заручників. Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав. Суд взяв терориста під варту.



"Вважаю, що в Луцьку перемовників не було. А тут був, під прикриттям тої професії, яку сприймають злочинці. Не так, як в книжках написано, а як діють реальні групи", – пояснив він.

У порівнянні з Луцьком – це небо і земля. В Луцьку було все неправильно, а тут – дуже чітко. З того, що я бачив навіть по телевізору – Азарова спілкувалася впевнено,

– зазначив експерт.

Рахліс також зауважив, що детально вивчив всі записи про інцидент у Луцьку та зробив висновок, що у терориста Максима Кривоша – параноїдальний тип особистості. Натомість у київського терориста Карімова Сухроба – неадекватний.

"Тобто з психічними, ментальними відхиленнями. Ця людина неадекватна, він сам не розуміє, що вимагає. Тому з такими людьми переговори в принципі неможливі, вони ведуться на затягування часу. Саме це продемонструвала жінка-перемовник", – пояснив він.



Сухроб Карімов та Максим Кривош / Колаж 24 каналу

Рахліс додав: поки Азарова тягнула час, співробітники спецпідрозділу "Альфа" зайняли позиції та провели затримання. На його думку, це – перша показова операція в Україні, яка демонструє, як повинні співпрацювати спецпідрозділи та перемовники.

Він також переконаний: те, що зараз відбувається не є ланцюговою реакцією після луцького інциденту. Адже проблема тероризму присутня у різних країнах. Однак, на щастя, Україну це раніше оминало.

"Не вважаю, що ланцюгову реакцію викликало те, що Зеленський виконав одну з вимог терориста. На мою думку, поки діють неадекватні люди, це не залежить від того, що зробив президент. Думаю, він вчинив правильно, оскільки перемовників не було", – підсумував він.

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