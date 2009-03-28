Неекономні міністерства

Кожному міністру - ліміт заступників і жорсткий контроль над витратами їх відомств.

Після демонстративного урізання зарплати урядовці взялися рахувати, скільки і чи доцільно витрачали їх відомства грошей. Чи не найбільше дісталося від Рахункової палати Мінфіну. Замість того, щоб економити, у розпал кризи міністерство фінансів виділило 30 млн. гривень для додаткового облаштування своєї нової будівлі на вулиці Межигірській у Києві.Валентин Симоненко (голова Рахункової палати): "Один з моментів куди вони йдуть – це так зване дуже потрібне зовнішнє освітлення, на яке йде не багато-немало - 3,8 млн. гривень".До того ж, обурюється голова рахункової палати, мінфін купив аж надто розкішну люстру для холу будівлі. У міністерстві фінансів від дорогої люстри відхрещуються - мовляв з 2007 року нічого подібного не купували. Щоправда, і переконатися у скромності облаштування установи можливості не дали - дозволу зняти новобудову на Межигірській зсередини ми так і не отримали через постійну зайнятість заступника міністра. Дісталось від рахункової палати і міністерству економіки. У їхнього міністра аж 10 заступників - це абсолютний рекорд нинішнього кабміну.Валентин Симоненко (голова Рахункової палати): "Неможливо керувати 10 заступниками. Наука управління каже, що людина може керувати максимум 6 людьми. А що таке заступник міністра? Якщо взяти його матеріальне забезпечення – це зарплата ".Та у мінекономіки поспішили запевнити - заступників у їхнього міністра вже не 10, а 7, мовляв прем’єр Тимошенко підписала відповідний документ ще на початку березня. Аби не доводилося розганяти заступників силоміць, нардеп Анатолій Гриценко пропонує внести зміни до закону про Кабінет міністрів і там чітко прописати, скільки їх має бути.Анатолій Гриценко (народний депутат, фракція НУ-НС): "Я пропоную в законопроекті, щоб в кожному міністерстві було максимум один перший зам і 3 заступники. Не більше, так само по всій вертикалі в центральних органах виконавчої влади. Це абсолютно нормальна практика. Ми зараз маємо ситуацію, коли в окремих міністерствах по 8, 9, 10 заступників. Це просто роздутий апарат, це кошти, це люди і повноваження, і підлеглі вже не знають від кого отримувати, які команди замість того, щоб працювати".Чи не найменше допоміжних рук у міністра охорони здоров’я - 5. Василь Князевич каже цього достатньо, але різко скорочувати кількість заступників міністрів не радить.Василь Князевич (міністр охорони здоров'я): " В мене один перший заступник і 4 заступники міністра. Я погоджуюсь з тим, що порядок треба наводити у всьому. Але популістські речі, вони нічого не дають".Зазначимо, наразі у міністра внутрішніх справ - 7 заступників, у міністра молоді та спорту - 6. Найбільше - 9 та 8 у міністрів аграрної політики та юстиції відповідно.