"Негативне" мито

13% надбавки до мита нашкодили усім.

Введення додаткової 13 % надбавки до імпортного мита на низку товарів негативно вплинуло на ситуацію як з імпортом, так і з митними надходженнями. Про це заявив голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко в інтерв'ю одному з вітчизняних видань.За його словами, з моменту введення надбавки ринок фактично зупинився: імпортні товари, на які розповсюджувалася дана норма, практично перестали ввозитися. Разом з тим, виникла небезпека, що ці товари, які раніше ввозились легально, почнуть переправляти контрабандою. При цьому глава Держмитслужби підкреслив, що зменшення імпорту, це, перш за все, скорочення доходів бюджету. Як свідчення Макаренко навів дані, згідно з якими втрати через фізичне зменшення імпорту досягали від 35 до 40 мільйонів гривень щодня.