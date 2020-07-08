В Одеській області 7 липня вирувала негода з сильними зливами та шквальним вітром. В Ізмаїлі випав град, розміром з грецький горіх. В результаті урагану є постраждалі.

Буревій повалив в Одесі 63 дерева. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на муніципальний департамент міського господарства. Радимо ознайомитись Грози та штормові вітри накриють Україну: де чекати негоду Що відомо про постраждалих через негоду В результаті падіння дерев постраждало двоє людей. Їх госпіталізували до лікарні.

У реанімації лежить 44-річний чоловік. Його стан важкий: переломи ребер, гомілки.

Ще один постраждалий перебуває у хірургії. Це 62-річний чоловік. У нього перелом ребер.

Від падіння дерева постраждав чоловік / Фото УСИ Град в Ізмаїлі За словами очевидців, в Ізмаїлі град розміром з грецький горіх розбивав вікна в будинках і автомобілях. Злива також затопила міські вулиці.

Град в Ізмаїлі / Фото "Думської" Дивіться відео негоди в Ізмаїлі:

Негода на Одещині / Фото "Думської", "Одесса онлайн"