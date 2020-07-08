Повалені дерева і град: Одещиною пройшовся буревій, є постраждалі – фото, відео
В Одеській області 7 липня вирувала негода з сильними зливами та шквальним вітром. В Ізмаїлі випав град, розміром з грецький горіх. В результаті урагану є постраждалі.
Буревій повалив в Одесі 63 дерева. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на муніципальний департамент міського господарства.
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Що відомо про постраждалих через негоду
- В результаті падіння дерев постраждало двоє людей. Їх госпіталізували до лікарні.
- У реанімації лежить 44-річний чоловік. Його стан важкий: переломи ребер, гомілки.
- Ще один постраждалий перебуває у хірургії. Це 62-річний чоловік. У нього перелом ребер.
Від падіння дерева постраждав чоловік / Фото УСИ
Град в Ізмаїлі
За словами очевидців, в Ізмаїлі град розміром з грецький горіх розбивав вікна в будинках і автомобілях. Злива також затопила міські вулиці.
Град в Ізмаїлі / Фото "Думської"
Дивіться відео негоди в Ізмаїлі:
Негода на Одещині / Фото "Думської", "Одесса онлайн"