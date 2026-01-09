Коли на Київщині вдарять люті морози, і як сильно знизиться температура
- На Київщині з 10 по 14 січня очікуються сильні морози через вторгнення арктичного повітря.
- Температура в області може сягати від 13 до 20 градусів морозу вночі, а вдень – від 7 до 14.
На території Києва та області найближчими днями очікується справді холодна погода, зумовлена вторгненням арктичного повітря з північних широт.
Морози у регіоні вдарять вже впродовж 10 – 14 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода у Києві та області?
Циклон, який спричинив складні погодні умови у Київській області, вже 10 січня відійде в напрямку Білорусі. Очікується зростання тиску, південно-західний вітер зміниться на морозний північно-західний, що принесе холод.
10 січня ще чекаємо невеликий сніг, надалі в полі високого тиску без опадів, а на захмареному небі з’являться прояснення,
– ідеться у повідомленні.
Температура повітря у межах області протягом ночі коливатиметься в межах від 13 до 20 градусів морозу, у денні години очікується від 7 до 14 градусів морозу. Також досить холодно буде й на території столиці.
У Києві 10 січня протягом доби температурні показники становитимуть близько 10 градусів морозу, але у нічний час очікується ще більший холод. Стовпчики термометрів покажуть від 14 до 18 градусів морозу.
Що відомо про негоду у столиці?
Нагадаємо, вранці у п'ятницю, 9 січня, через пошкодження контактної мережі елементами сторонньої лінії 110 кВ, яка проходить поруч і була повалена негодою, були затримки у русі потягів у Київській області.
Минулого дня у місті падали дерева, під ногами утворилася ковзанка, дроти покрилися льодом, через що були проблеми із рухом електротранспорту. Частково зупинялися тролейбуси й швидкісні трамваї.
До слова, інтенсивні снігопади та сильна ожеледиця спричинили справжній транспортний хаос на дорогах західних і центральних регіонів України. Загалом 8 січня зафіксували понад 100 аварій.