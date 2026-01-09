Морози у регіоні вдарять вже впродовж 10 – 14 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також У яких областях вдарить до -19 і якою буде погода на вихідних в Україні

Якою буде погода у Києві та області?

Циклон, який спричинив складні погодні умови у Київській області, вже 10 січня відійде в напрямку Білорусі. Очікується зростання тиску, південно-західний вітер зміниться на морозний північно-західний, що принесе холод.

10 січня ще чекаємо невеликий сніг, надалі в полі високого тиску без опадів, а на захмареному небі з’являться прояснення,

– ідеться у повідомленні.

Температура повітря у межах області протягом ночі коливатиметься в межах від 13 до 20 градусів морозу, у денні години очікується від 7 до 14 градусів морозу. Також досить холодно буде й на території столиці.

У Києві 10 січня протягом доби температурні показники становитимуть близько 10 градусів морозу, але у нічний час очікується ще більший холод. Стовпчики термометрів покажуть від 14 до 18 градусів морозу.

Що відомо про негоду у столиці?