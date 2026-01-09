Когда в Киевской области ударят лютые морозы, и как сильно снизится температура
- На Киевщине с 10 по 14 января ожидаются сильные морозы из-за вторжения арктического воздуха.
- Температура в области может достигать от 13 до 20 градусов мороза ночью, а днем – от 7 до 14.
На территории Киева и области в ближайшие дни ожидается действительно холодная погода, обусловленная вторжением арктического воздуха из северных широт.
Морозы в регионе ударят уже в течение 10 – 14 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода в Киеве и области?
Циклон, который вызвал сложные погодные условия в Киевской области, уже 10 января отойдет в направлении Беларуси. Ожидается рост давления, юго-западный ветер изменится на морозный северо-западный, что принесет холод.
10 января еще ждем небольшой снег, в дальнейшем в поле высокого давления без осадков, а на заоблачном небе появятся прояснения,
– говорится в сообщении.
Температура воздуха в пределах области в течение ночи будет колебаться в пределах от 13 до 20 градусов мороза, в дневные часы ожидается от 7 до 14 градусов мороза. Также достаточно холодно будет и на территории столицы.
В Киеве 10 января в течение суток температурные показатели составят около 10 градусов мороза, но в ночное время ожидается еще больший холод. Столбики термометров покажут от 14 до 18 градусов мороза.
Что известно о непогоде в столице?
Напомним, утром в пятницу, 9 января, из-за повреждения контактной сети элементами посторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была повалена непогодой, были задержки в движении поездов в Киевской области.
На днях в городе падали деревья, под ногами образовался каток, провода покрылись льдом, из-за чего были проблемы с движением электротранспорта. Частично останавливались троллейбусы и скоростные трамваи.
К слову, интенсивные снегопады и сильная гололедица вызвали настоящий транспортный хаос на дорогах западных и центральных регионов Украины. Всего 8 января зафиксировали более 100 аварий.