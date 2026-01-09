Когда в Киевской области ударят лютые морозы, и как сильно снизится температура

На территории Киева и области в ближайшие дни ожидается действительно холодная погода, обусловленная вторжением арктического воздуха из северных широт.

Морозы в регионе ударят уже в течение 10 – 14 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в Киеве и области?

Циклон, который вызвал сложные погодные условия в Киевской области, уже 10 января отойдет в направлении Беларуси. Ожидается рост давления, юго-западный ветер изменится на морозный северо-западный, что принесет холод.

10 января еще ждем небольшой снег, в дальнейшем в поле высокого давления без осадков, а на заоблачном небе появятся прояснения,

– говорится в сообщении.

Температура воздуха в пределах области в течение ночи будет колебаться в пределах от 13 до 20 градусов мороза, в дневные часы ожидается от 7 до 14 градусов мороза. Также достаточно холодно будет и на территории столицы.

В Киеве 10 января в течение суток температурные показатели составят около 10 градусов мороза, но в ночное время ожидается еще больший холод. Столбики термометров покажут от 14 до 18 градусов мороза.

Что известно о непогоде в столице?