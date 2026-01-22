Через негоду в частині регіонів України оголосили підвищений рівень небезпеки

В частині областей України оголосили підвищений рівень небезпечності. Очікується густий туман, який може загрожувати безпеці водіїв та пішоходів.

Погода найближчими днями стане кращою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В яких областях оголосили попередження?

22 січня в західних, північних та південних областях України оголошено підвищений рівень небезпечності через туман. За даними синоптиків, видимість у цих регіонах складатиме 300 – 500 метрів. Через це у зазначених областях оголошено І рівень небезпечності.

Загалом, синоптики відзначають, що попри хмарність суттєвих опадів в Україні в четвер, 22 січня, не прогнозується. Сніг через вологе повітря випаде лише на Південному Заході країни, а на Одещині може бути мокрий сніг та дощ.



Негода в Україні / Карта Укргідрометцентру

Як 24 Канал повідомляв раніше, від 22 січня очікується потепління. Однак вже наприкінці місяця можливе тимчасове повернення сильних морозів.

Якою буде погода до кінця січня?