Західна Європа потерпає від негоди.

Атмосферні фронти принесли сильний вітер до Франції, Швейцарії та Норвегії. У скандинавській країні також падав мокрий сніг та дощ. Не переливки і балканському регіону. Зокрема Болгарії дошкуляли ураганні вітри, Македонії - сильний дощ, а Косову - сніг.Там через негоду з гірської дороги ледь не зірвався автобус із пасажирами. Автобус, який їхав із Словенії, потрапив у снігову бурю біля кордону Косова та Чорногорії. Внаслідок інциденту поранення отримали декілька людей. За повідомленнями поліції, через снігопад довелося закрити кордон між Косовом та Македонією.