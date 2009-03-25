У Сполучених Штатах під кінець березня розгулялася стихія.

Центрально-західні та центрально-північні американські штати потерпають від снігопадів та ураганного вітру. Водночас, в Північній Дакоті люди намагаються вберегтися від повені. За минулу добу в деяких районах штатів Небраска, Вайомінг, Міннесота, Південна Дакота випало понад 1 метр снігу. Через негоду влада відмінила безліч авіарейсів в місцевих аеропортах. Скасовано також заняття у школах; тимчасово не працюють держустанови.Зафіксовано обмороження ліній електропередач. У зв'язку із надмірними снігопадами поліція закрила низку автошляхів. Тим часом в Північній Дакоті мешканцям загрожує підтоплення. З берегів вийшла місцева Червона ріка. Рівень води у річці піднявся на 5 метрів і продовжує зростати. Місцеві жителі почали будувати греблі з мішків із піском. Президент США Барак Обама вже оголосив Північну Дакоту зоною стихійного лиха.