Торнадо знищив десятки будинків в американському штаті Міссісіпі.

Ураган пронісся містом Магі. Внаслідок буревію поранення отримали близько 30 людей, пошкоджено щонайменше 60 будинків. Потерпіли від урагану і околиці міста. Порвано лінії електропередач, дороги завалені уламками металу та дерев. Раніше інший буревій пронісся округом Лодердейл. Там пошкоджено близько 10 будівель. Крім того від грозових дощів потерпіти декілька штатів на південному сході США. Зокрема у Луїзіані через негоду без електрики залишилися тисячі людей. Водночас на півночі Сполучених штатів виникла загроза повені. У Небрасці, Південній та Північній Дакоті, Огайо на початку тижня випав сильний сніг. Тепер внаслідок швидкого танення різко збільшується рівень води у річках. Уже зараз у деяких регіонах підтопено кілька населених пунктів.