Негода паралізувала трасу Одеса – Київ
Внаслідок складних погодних умов щонайменше 800 вантажівок застрягли на трасі Одеса – Київ.
Відповідну інформацію оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає "Громадське".
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За його словами, внаслідок цього на трасі заблоковано рух, а найбільше скупчення спостерігається на 117-130 кілометрах.
На трасі Одеса – Київ заблоковано рух: відео
"Для того, щоб дати можливість руху, залучено загалом близько 50 екіпажів патрульної поліції: сили управлінь Києва та області, а також Вінницької, Черкаської, Одеської областей. Також працюють групи реагування управління превентивної діяльності. На місці перебувають сили ДСНС та всі дорожні служби", – додав Білошицький.
Задля вирішення ситуації на трасі Одеса – Київ залучено поліцію, ДСНС і дорожні служби
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Водночас він підкреслив, що є обмеження руху і у Київській та Черкаській області.
"Ми попереджали водіїв, просили, щоб не виїжджали, але вони цим проханням знехтували, транспорт все одно пішов, ми змушені були його зупиняти. Закликаємо всіх автоперевізників і власників автотранспорту утриматися від руху за цим напрямком і дати нам можливість розчистити магістраль", – резюмував представник правоохоронних органів.
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