Негода паралізувала трасу Одеса – Київ

Внаслідок складних погодних умов щонайменше 800 вантажівок застрягли на трасі Одеса – Київ.

Відповідну інформацію оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає "Громадське".

Читайте також: Київ заполонили снігопади: яка ситуація на автошляхах столиці

За його словами, внаслідок цього на трасі заблоковано рух, а найбільше скупчення спостерігається на 117-130 кілометрах.

Ситуація на Одеській трасі ввечері 19 грудня



відео: Максим Демський для Громадського pic.twitter.com/4HVCJsnqjy — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 20, 2017

На трасі Одеса – Київ заблоковано рух: відео

"Для того, щоб дати можливість руху, залучено загалом близько 50 екіпажів патрульної поліції: сили управлінь Києва та області, а також Вінницької, Черкаської, Одеської областей. Також працюють групи реагування управління превентивної діяльності. На місці перебувають сили ДСНС та всі дорожні служби", – додав Білошицький.

Рух на трасі Київ-Одеса на цей час заблоковано — на місці працюють близько 50 екіпажів патрульних, рятувальники та дорожні служби



відео: Максим Демський для Громадського pic.twitter.com/L4RNMf7hz9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 20, 2017

Задля вирішення ситуації на трасі Одеса – Київ залучено поліцію, ДСНС і дорожні служби

Читайте також: Негода в Україні: Північ та центр країни потерпають від сильного снігопаду

Водночас він підкреслив, що є обмеження руху і у Київській та Черкаській області.

"Ми попереджали водіїв, просили, щоб не виїжджали, але вони цим проханням знехтували, транспорт все одно пішов, ми змушені були його зупиняти. Закликаємо всіх автоперевізників і власників автотранспорту утриматися від руху за цим напрямком і дати нам можливість розчистити магістраль", – резюмував представник правоохоронних органів.