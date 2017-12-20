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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Негода паралізувала трасу Одеса – Київ

05:49, сьогодні 687
Внаслідок негоди на трасі Одеса – Київ заблоковано рух
Внаслідок негоди на трасі Одеса – Київ заблоковано рух / Соцмережі

Внаслідок складних погодних умов щонайменше 800 вантажівок застрягли на трасі Одеса – Київ.

Відповідну інформацію оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає "Громадське".

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За його словами, внаслідок цього на трасі заблоковано рух, а найбільше скупчення спостерігається на 117-130 кілометрах.

На трасі Одеса – Київ заблоковано рух: відео

"Для того, щоб дати можливість руху, залучено загалом близько 50 екіпажів патрульної поліції: сили управлінь Києва та області, а також Вінницької, Черкаської, Одеської областей. Також працюють групи реагування управління превентивної діяльності. На місці перебувають сили ДСНС та всі дорожні служби", – додав Білошицький.

Задля вирішення ситуації на трасі Одеса – Київ залучено поліцію, ДСНС і дорожні служби

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Водночас він підкреслив, що є обмеження руху і у Київській та Черкаській області.

"Ми попереджали водіїв, просили, щоб не виїжджали, але вони цим проханням знехтували, транспорт все одно пішов, ми змушені були його зупиняти. Закликаємо всіх автоперевізників і власників автотранспорту утриматися від руху за цим напрямком і дати нам можливість розчистити магістраль", – резюмував представник правоохоронних органів.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Держслужба автодоріг ДСНС Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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