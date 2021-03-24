Діяльність донецького підприємця Сергія Дядечка, який називає себе банкіром, через низку фінансових схем привела в Україні до банкрутства декілька підприємств. А сам він загадковим чином накопичив цілий статок.

Зокрема, як пише видання, все почалося в 2013-2014 роках. Слідчі Генеральної прокуратури України (зараз Офіс Генерального прокурора України) оцінили "підприємницьку діяльність" Дядечка за той період в майже 116 млн грн.

"Службові особи ДП "Укрзалізничпостач" та ТОВ "Інтертопресурс" (одна з компаній Сергія Дядечка), перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ "Транспортна компанія "Енерготранс", ТОВ "Ремдизель груп", ТОВ "Керченський стрілочний завод", ТОВ ЛЕМЗ, ТОВ "Укрзалізничпром", ДП Фірма "Леда", ТОВ ТД "Робікон", ТОВ "Інтерпайп Україна", ТОВ "Метконтракт", ТОВ Фірма "Меганом", ТОВ ТД "Агрінол" та іншими невстановленими в ході слідства особами, підробили, а надалі використовували договори поставки, чим сформували фіктивну дебіторську заборгованість ДП "Укрзалізничпостач" у сумі 115 919 612,26 грн", – сказано в матеріалі.

Пізніше компанія Дядечко ТОВ "Інтертопресурс" передала право вимоги зазначеного вище обов'язку ТОВ "Транспортна компанія "Енерготранс", після чого прийняв своє рішення про своє банкрутство і ліквідацію, що підтверджується ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.08.2015.

Однак постановою Донецького апеляційного господарського суду від 27.07.2016 зазначену вищу постанову господарського суду Запорізької області про ліквідацію ТОВ "Інтертопресурс" від 04.08.2015 було скасовано.

"Потім ДП "Укрзалізничпостач" 29.09.2016 розірвало договір про відступлення права вимоги від 24.02.2014 між ТОВ "Інтертопресурс" і ТОВ "Транспортно-логістична компанія "Інтертрансконсалтінг". 24.11.2016 року скасовано процедуру ліквідації ТОВ "Інтертопресурс" і змінено адресу ТОВ "Інтертопресурс" з Донецька на 04201, м. Київ, Оболонський район, вул. Сім'ї Кульженко, будинок 35. Увага! За цією адресою зареєстровано 498 підприємств! 22.12.2016 змінився керівник ТОВ "Інтертопресурс" з Козловської Діани Валеріївни (ліквідатор) на Протасова Олександр Анатолійович (він і бенефіціарний власник)", – сказано в матеріалі.

Відзначається, що вже в 2017 році посадові особи ТОВ "Інтертопресурс" звернулися до Господарського суду Києва і спробували стягнути з ВАТ "Українська залізниця" борг в сумі 240 440 572,90 грн. Рішення задоволено частково, суд постановив стягнути з відповідача 220 468 543,19 грн.

"Згідно зі свідченнями директора філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" (далі – філія ЦОП), що реформоване з ДП "Укрзалізничпостач", будь-які первинні документи, що підтверджують факти укладання, виконання та оплату за договорами поставок з вищевказаними суб'єктами господарювання філія ЦОП не має", – сказано в матеріалі.

Після цього адреса ТОВ "Інтертопресурс" змінилася на 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Уральська, будинок 12. Керівником призначена Мірошниченко Світлана Петрівна. При цьому нова адреса є місцем реєстрації 166 підприємств і, можливо, використовується для фіктивного підприємництва, припустили автори матеріалу.

При провадженні досудового розслідування ГПУ виявила факти спроб ТОВ "Інтертопресурс" перерахування грошових коштів, їх легалізації та виведення шляхом проведення безтоварних операцій, а саме формування фіктивного податкового кредиту, штучне завищення валових витрат з метою ухилення від сплати податку на прибуток, тобто з метою виведення грошових коштів з легального безготівкового в нелегальний готівковий оборот, використовуючи при цьому "родинні" суб'єкти господарювання.

На підставі зазначеного управлінням з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ розслідується кримінальне виробництво № 42017000000003667 від 14.11.2017 за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.