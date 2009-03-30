Нема позову

У Стокгольмі немає позову RUE щодо 11 мільярдів кубометрів газу.

У Стокгольмському арбітражному суді не існує позову RosUkrEnergo про відшкодування 11-ти мільярдів кубометрів газу. Про це заявив виконувач обов'язків голови НАК "Нафтогаз України" Ігор Діденко в ефірі одного з телеканалів. За його словами, 24 березня на засіданні Стокгольмського суду були покладені на стіл всі позови, які існують між RosUkrEnergo та" Нафтогазом". Їх є як мінімум сім, проте у жодному з них не йдеться про 11 мільярдів кубометрів газу - зазначив Діденко.Як відомо, напередодні російський "Газпром" спростував інформацію про підтримку позовів швейцарського трейдера RosUkrEnergo в Стокгольмському арбітражі. Йшлося в тому числі і про спірні між "Нафтогазом" та RosUkrEnergo 11 мільярдів кубометрів газу. Цей газ закачала в українські сховища швейцарська компанія. Однак згодом "Газпром" передав право на нього "Нафтогазу". Частину цього блакитного палива - понад 6 мільярдів кубометрів Україна вже розмитнила.