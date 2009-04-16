Немилий Генсек

Таліби назвали нового чільника НАТО своїм головним ворогом.

Бойовики радикального ісламського руху "Талібан" оголосили наступного Генсека Північноатлантичного Альянсу данця Андерса Фог Расмуссена головним ворогом мусульман.У заяві, розміщеній на одному з ісламістських Інтернет-сайтів, зокрема йдеться, що призначення Расмуссена Генеральним секретарем НАТО зміцнить рішучість талібів у боротьбі проти військового блоку і призведе до активізації бойових дій в Афганістані. Таку особливу нелюбов талібів новий чільник Альянсу викликав передусім через карикатурний скандал у Європі кількарічної давнини.Будучи прем'єр-міністром Данії, Андерс Фог Расмуссен відмовився вибачатися перед мусульманами за публікацію данськими газетами карикатур на пророка Мухаммеда. Кандидатуру данського прем'єра на пост генерального секретаря НАТО, нагадаємо, затвердили під час ювілейного - 60 - саміту Альянсу, що пройшов у Франції та Німеччині на початку квітня. До останнього моменту, однак, Расмуссена відмовлялася підтримати Туреччина. Новий генсек НАТО офіційно приступить до виконання своїх обов'язків у серпні.