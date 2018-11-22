Неочікувані висновки вчених: про що свідчить рання сивина

Ранню сивину слід розглядати як ознаку гарного здоров'я – у людей, які рано посивіли, як правило, досить високі шанси дожити до глибокої старості.

Про це з посиланням на іспанських вчених пише Planet Today.

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За словами науковців, між сивиною та станом здоров'я дійсно існує виражений зв'язок, от тільки всупереч поширеній думці, сивина не ознака проблем зі здоров'ям. Навпаки – вона вказує на схильність до довголіття.



Вчені знайшли зв'язок між ранньою сивиною і довголіттям

Вся справа в особливій речовині під назвою глуатіон. Вона бере участь у секреції пігменту, який фарбує волосся в той чи інший колір. З віком в організмі знижується інтенсивність синтезу глуатіону, і в результаті підвищується ризик різноманітних серцево-судинних, онкологічних та інших хвороб

Сивина свідчить про те, що ваш організм не витрачає важливий глуатіон на фарбування волосся, а використовує його для більш важливих завдань. Такий висновок зробили вчені за підсумками масштабного дослідницького проекту, здійсненого за участю великої кількості добровольців.

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