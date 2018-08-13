Неоднозначна перемога "Шахтаря", "Динамо" не зіграло проти "Маріуполя": підсумки 4-го туру УПЛ

Четвертий тур УПЛ виявився дещо вкороченим – не зіграли "Динамо" та "Маріуполь". Відтак глядачі побачили лише п'ять матчів. І деякі з них дещо здивували. Як грою, так і результатом

Провал "Шахтаря", побиття "Ворскли"

Найцікавіший матч у турі відбувся у Харкові. Там "Шахтар" приймав "Ворсклу". У попередньому сезоні команди закінчили чемпіонат на першому та третьому місці відповідно, тому представляють Україну в єврокубках. При чому одразу на груповій стадії – "Шахтар" у Лізі чемпіонів, "Ворскла" – у Лізі Європи.

Читайте також: Футбол "за спасибі", або Хто обіс*ався – гравці чи керівники клубу?

Перший тайм заставив засумніватися у готовності "Шахтаря" до нового сезону. Так, втрата ключових гравців Фреда, Бернарда і Феррейри та новачки на їх місці. Все це вимагає час, що команда "притерлася". Але "гірники" занадто багато дозволяли "Ворсклі". Команді, яка має фінансові проблеми. І добре, що полтавці відзначилися лише один раз у першому таймі.

"Шахтар" зумів переломити хід поєдинку проти "Ворскли" (ФК "Шахтар")

Натомість другий тайм – цілковитий провал "Ворскли". Пропустивши гол, гості хотіли відігратися. Але натомість пропустили ще раз, і у підсумку посипалися. Чотири голи на будь-який смак за 25 хвилин – і тепер виникають побоювання щодо готовності "Ворскли" до участі в єврокубках.

Сам матч у деяких журналістів викликав певні сумніви. Та якщо не вдаватися у конспірологію, варто звернути увагу на слова головного тренера "Ворскли" Василя Сачка.

У нас вистачає проблем, але ми з ними розберемося. Ми почали не зовсім вдало, у нас випали ряд футболістів, хтось вирішив захворіти напередодні гри. Ми будемо розбиратися. Гра з "Шахтарем" дасть поштовх для визначення складу, і ті, хто "захворів", мають задуматися,

– заявив Сачко після матчу.

Що саме він мав на увазі під "захворів", тренер не пояснив.

Читайте також: Шахтар – Ворскла: відео голів та моментів матчу

"Динамо" знову не зіграло проти "Маріуполя"

Саме відмова "Динамо" грати матч у Маріуполі минулого сезону фактично коштувала киянам золотих медалей. У новому сезоні "Динамо" знову не змогло вчасно зіграти матч проти "Маріуполя". Однак провини киян. Як і маріупольців, у цьому немає. Все через участь обох команд у єврокубках. "Маріуполь" у четвер, 9 серпня, зіграв проти "Бордо" у кваліфікації Лізі Європи. "Динамо" ж у вівторок, 14 серпня, грати матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Славії".

У пункті 11 статті 9 Регламенту змагань УПЛ зазначено: "Проміжок між двома офіційними матчами команди клубу (зокрема змагання УПЛ та клубні змагання УЄФА) повинен становити не менше двох календарних днів". Відтак, провести цей матч 11 чи 12 серпня не було змоги. Тому його перенесли аж на 26 вересня.

Читайте також: За скільки "Динамо" купило форварда Супрягу

Вольовий "Львів"

Відкривав же тур матч у Києві "Олімпіка" проти "Львова". Вже другу гру поспіль львів’яни дограють матч у меншості. Але якщо у матчі проти "Ворскли" було вилучення в обох команд вже наприкінці матчу, то цього разу гості залишилися вдесятьох ще до перерви – на 39-ій хвилині другу жовту картку отримав Владислав Приймак.

Попри це, вперед вийшли саме гравці ФК "Львів". У другому таймі після навісу зі штрафного відзначився Володимир Адамюк.

Читайте також: Олімпік – Львів: відео голів та моментів матчу УПЛ

Та втримати перемогу "городянам" не вдалося. Євген Пасіч шикарним ударом наприкінці матчу зрівняв рахунок.

Мінімальна неділя

У неділю, 12 серпня, відбулося одразу три матчі. І всі вони закінчилися з мінімальною перемогою однієї з команд.

Спочатку "Зоря", яка у четвер, 9 серпня, відіграла вадкий матч кваліфікації Ліги Європи проти "Браги", зуміла виграти у Львові в "Карпат". Варто віддати належне "зелено-білим" – цього разу вони не повністю провалили другий тайм, як це було у трьох попередніх матчах. Та здобути хоча б нічию їм це не допомогло. Перемогу "Зорі" приніс гол Харатіна на 77-ій хвилині. А тренер "Карпат" Олег Бойчишин, який в день матчу святкував 45-ліття, отримав лише пам’ятну футболку.

Замість перемоги, "карпатівці" подарували тренеру на 45-ліття лише футболку (ФК "Карпати")

У паралельному матчі "Олександрія" приймала "Арсенал-Київ". Це була зустріч команд з різних полюсів турнірної таблиці – олександрійці на першому місці з трьома перемогами, "гармаші" – останні та без очок. Так воно залишилося і після цієї гри. От тільки тепер в "Олександрії" чотири перемоги, 12-ть очок та одноосібне перше місце в УПЛ. Все завдяки голу Цурікова після розіграшу штрафного.

Читайте також: Олександрія – Арсенал-Київ: відео голу та моментів матчу

Гол після штрафного приніс перемогу і "Чорноморцю" у матчі проти "Десни". І теж по перерві. Відзначився Смірнов, який головою у падінні переправив м’яч у ворота після того, як той вдарився у штангу після подачі від Чорнія. Тож одесити, які взагалі не мали виступати в УПЛ, тепер займають 5-те місце у турнірній таблиці.

Команда туру

На це звання цілковито могла б претендувати "Олександрія". Адже команда продовжує лідирувати в УПЛ, не пропустили в жодному з чотирьох матчів зі старту. Та все ж віддамо перевагу "Зорі". Все через те, що луганці на тижні зіграли в єврокубках, а після того приїхали до Львова, переважали за грою "Карпати" та перемогли.

Читайте також: Карпати – Зоря: відео голу та моментів матчу УПЛ

Гол туру

У 4-му турі було забито лише десять голів (у п'яти матчах). Найкращим з них став удар півзахисника "Олімпіка" Євгена Пасіча. Завдяки цьому його команда змогла зрівняти рахунок та зіграти у нічию. Хоча голи "Шахтаря" у ворота "Ворскли" теж претендували.

Розчарування туру

Цього разу тут не буде команди. Бо "Арсенал-Київ" вже не розчаровує. І "Карпати", попри поразку на день-народження тренера, мали моменти щоб виграти, або хоча б зіграти в нічию. Навіть "Ворскла" теж сюди не потрапить. Бо перші 45-ть хвилин проти "Шахтаря" робила маленьку сенсацію. Сюди потраплять вболівальники "Олександрії".

Дуже часто в українському футболі можна почути – нехай команда почне грати, тоді будемо ходити. Бо немає на кого ходити, немає на що дивитися. Ну ось, маєте команду, яка лідер УПЛ – ходіть і підтримуйте. Але ж ні… На матчі проти "Арсенал-Київ" на стадіон "Ніка" в Олександрії прийшло лише 2460 глядачів (офіційні дані УПЛ). При тому, що арена вмішує лише 7000 вболівальників. Агов, олександрійці, а де решта глядачів? ЧИ результати команди на заслуговують на підтримку у будь-якому матчі з будь-яким суперником?

Порожні трибуни на матчі "Олександрії" та "Арсенал-Київ" (ФК "Олександрія)

Хоча іншим командам теж немає чим особливо тішитися:

Олімпік – Львів, Київ, 1000 осіб

Шахтар – Ворскла, Харків, 6438

Карпати – Зоря, Львів, 5352

Чорноморець – Десна, Одеса, 5410.

Варто додати, що в розчарування туру претендував і газон стадіону "Чорноморець" в Одесі. Це точно формат УПЛ?

Читайте також: Чорноморець – Десна: відео голу та моментів матчу УПЛ

Поле стадіону в Одесі мало чим нагадувало про "смарагдовий газон" (ФК "Чорноморець")

Досягнення туру

Попри поразку, "Карпати" матчем проти "Зорі" зуміли ввійти в історію. Наприкінці матчу за "зелено-білих" дебютував 17-ліній Данило Сікан. Він став першим гравцем 2001 року народження, який зіграв в УПЛ.

Данило Сікан став першим гравцем УПЛ 2001 року народження (ФК "Карпати")

Результати усіх матчі

Олімпік – Львів 1:1

Шахтар – Ворскла 4:1

Карпати – Зоря 0:1

Олександрія – Арсенал-Київ 1:0

Чорноморець – Десна 1:0

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24