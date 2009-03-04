Непенсійні банки

Пенсійний фонд не співпрацюватиме з проблемними банками.

"Надра", "Укрпромбанк", "Київ", "Одеса-Банк", "Укргазбанк", "Столичний", "Банк регіонального розвитку", "Родовід Банк", "Європейський" і "Трансбанк" - ці десять фінустанов увійшли до переліку банків-нон-грата для Пенсійного фонду України. Відомство, відповідальне за виплату пенсій українцям - не співпрацюватиме з цими банками, і вже березневі пенсії не зараховуватимуться на їхні рахунки. Передає "Інтерфакс" із посиланням на казначейство одного із системних банків.Як уже повідомлялося, днями керівництво Пенсійного фонду повідомило, що розпочне інформувати пенсіонерів про ненадійні і проблемні банки, а також пропонуватиме отримувати пенсії через відділення "Укрпошти". Також у відомстві заявляли про намір розірвати угоди з тими фінустановами, які затримують виплати. Зауважимо, на сьогодні 30 відсотків пенсіонерів отримують пенсії через 94 комерційні банки.