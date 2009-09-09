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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Неписьменні люди

      Фінансові ринки 267

      ООН закликає спільноту якнайшвидше звернути увагу на проблему безграмотності у світі.

      Як йдеться у новій доповіді ООН, майже 800 млн. людей на планеті не вміють читати і писати. Як зазначають експерти організації, безграмотність спостерігається як серед дітей, так і серед дорослих.Понад 20% дорослого населення, в основному жінки, не змогли опанувати навіть найелементарніших навичок читання і писемності. Найгірша ситуація спостерігається на Африканському континенті. Діти не можуть отримати освіту через військові конфлікти, природні катастрофи, а також через небажання дорослих забезпечити для них освіту. Не все бездоганно і в Європі. Минулоріч, нагадаємо, ООН заявляла, що рівень писемності серед європейців перевищує 96%. Проте між країнами Європи, як зазначають фахівці, спостерігається різкий розрив в освітньому рівні населення. У Центральної і Східної Європи більш як 9 млн. людей залишаються неписьменними.
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      Новини за 9 вересня 2009
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