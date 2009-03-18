Неповна потужність
22:47, 18 березня 2009 231
Українська газотранспортна система доволі потужна, однак аби проявити усі її можливості треба вкласти чимало грошей.
Її модернізація дозволить суттєво збільшити прокачування газу до європейських країн. Як зазначив Президент Віктор Ющенко в інтерв’ю німецьким виданням, мова йде про десятки мільярдів кубометрів блакитного палива.Віктор Ющенко (Президент України): "Вона здатна прокачати на 50-60 млрд. кубометрів більше газу, ніж вона прокачує сьогодні. Це, до речі, її проектна потужність, яка не використовується приблизно на 30-40 відсотків і легка модернізація, яка б могла збільшити поставки і російського газу і середньоазійського газу до Європи".Технологічне оновлення вітчизняних газотранспортних систем, певен Президент, повинно здійснюватись на взаємовигідній економічній основі. Мовляв, ніяких подарунків від Європи Україні не потрібно.
Джерело: 24 Канал
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