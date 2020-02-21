Неповнолітні дівчата побили бездомного у Києві

Дівчата-підлітки побили бездомного чоловіка на Троєщині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Інцидент стався у Києві на вулиці Закревського. Правоохоронці опитали свідків і потерпілого, який від написання заяви відмовився. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Також опитали неповнолітніх-підозрюваних, на яких вказали очевидці.

Інформацію про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "хуліганство". Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.