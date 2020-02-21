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      Неповнолітні дівчата побили бездомного у Києві

      -
      Неповнолітні побили бездомного в Києві / sb.by

      Дівчата-підлітки побили бездомного чоловіка на Троєщині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

      Інцидент стався у Києві на вулиці Закревського. Правоохоронці опитали свідків і потерпілого, який від написання заяви відмовився. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції

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      Також опитали неповнолітніх-підозрюваних, на яких вказали очевидці.

      Інформацію про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "хуліганство". Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

      Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Діти і неповнолітні Новини Києва Кримінальні новини Кримінал
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