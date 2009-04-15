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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Непрохані гості

09:07, 15 квітня 2009 334

Добре там, де нас нема.

Україна посідає четверте місце у списку ООН серед країн-транзитерів нелегальних мігрантів, вказують експерти. Тож під тиском світової спільноти правоохоронці активізувалися - за останні 9 днів перевірили майже 2 тисячі місць ймовірного проживання та роботи мігрантів, які перебувають на території України без відповідного дозволу.Володимир Поліщук (начальник Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС м. Києва): "Було виявлено понад 150 нелегальних емігрантів,120 з них-вирішено питання, щодо їх видворення за межі України, деякі поїдуть своїм власним коштом, ну а 10 буде відправлено у примусовому порядку".Найбільше приваблює непроханих гостей столиця - тільки за один рейд тут виявили 19 мігрантів, у ще у 2 - документів не було взагалі.Олександр Бистранівський (начальник сектору з еміграційного контролю голосіївського РУ ГУ МВС в м. Києві): "Причиною є частіше всього те, що у них відсутні штампи про реєстрацію або прострочений термін перебування на території України. Якщо вони знаходяться на території України нелегально - до них будуть прийняті заходи щодо видворення за межі України".Та навіть зареєстровані іноземці часто не дотримуються умов перебування в Україні - порушують паспортний режим,терміни перебування в Україні або працевлаштовуються без відповідних дозволів. Загалом, на законних підставах в столиці живе і працює більше 12 тисяч іноземців.Сергій Рудик (заступник голови КМДА): "Що стосується іноземців, які приїзжають сюди на роботу, то постійно їх кількість збільшується в середньому на 15-20 % в рік. Зрозуміло, що чим ближче ми будемо наближатись до ЄВРО 2012, тобто ця кількість буде збільшуватись,ну тобто воно пов’язано з ринком праці, на скільки галузі будівництва і сфери обслуговування будуть рости".Як зауважують чиновники - з’явилась і нова тенденція - до України у пошуках кращого життя все частіше приїжджають не тільки вихідці за сходу, а й громадяни розвинених країн.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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