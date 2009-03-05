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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Неслужбова лексика

21:36, 5 березня 2009 259

Чиновницька лексика стає щораз барвистішою.

Сьогодні у Кабміні дійшло до відвертих образ. Коли під час наради перевізники, які блокують трасу Одеса - Київ, нарікали, що обласна влада гальмує вирішення їхніх проблем, прем’єр-міністр Юлія Тимошенко більш ніж емоційно висловилася про голову Одеської облдержадміністрації Миколу Сердюка, яким, за її словами, дуже не задоволена.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): “Що сьогодні робиться: Конституцію в сторону і призначають виконувача обов’язків без подання уряду, і потім працюють ось такі покидьки там як губернатор Одеської області”.Одеський губернатор, якого прем’єр пообіцяла звільнити якнайшвидше, назвав таке висловлювання на свою адресу "недоречним" і зазначив, що час покаже - хто був правий. Напередодні пан Сердюк заявляв - місцева влада, усе, що могла, зробила. Але чимало проблем, через які пікетують перевізники, зокрема, кредитні навантаження - у компетенції Уряду. Нагадаємо, у понеділок далекобійники перекрили 4 із 6 смуг траси Одеса-Київ. Водії оголосили акцію протесту безстроковою і вимагають від влади допомогти у вирішенні нагальних проблем, зокрема, посприяти у відтермінуванні кредитів. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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