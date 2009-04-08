Несподіваний візит

Обамі сподобалося подорожувати.

Провівши тиждень на європейській землі, глава Білого Дому несподівано прибув в Ірак. До Багдаду Барак Обама прилетів з Туреччини. Це була остання зупинка у його європейському турне. Загалом, Обама вже втретє відвідує Ірак, однак вперше у статусі президента США. З міркувань безпеки про наміри глави білого дому відвідати Багдад заздалегідь не повідомляли.Прибувши в Ірак, Обама відправився на американку базу “Кемп Вікторі”, розташовану в передмісті Багдада. Звертаючись до солдатів, Обама закликав до завершення військової операції в Іраку. Президент США заявив, що після 6 років присутності американського контингенту іракці повинні “взяти країну у свої руки”.Президент пояснив, що наступні 18 місяців будуть визначальними для місії вояків США в Іраку. За цей час, за словами Обами, необхідно впевнитися, що ситуація в мусульманській країні стабільна, і вона не є “притулком” для терористів. Після цього, за словами Обами, солдати зможуть залишити країну. Як відзначають аналітик, візит президента Обами в Ірак можна трактувати як початок реалізації стратегії президента США із завершення непопулярної війни в Іраку.Передвиборчі обіцянки вернути солдат США додому стало одним із факторів, які зробили Обаму ще популярнішим в очах багатьох американців. Крім зустрічі із співвітчизниками, президент США також особисто поспілкувався з іракським прем’єром. У розмові з Нурі аль-МалІкі, Обама заявив, проблеми Іраку можна вирішити тільки політичним шляхом.