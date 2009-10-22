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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Несподіванка

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      Міжнародний валютний фонд стурбований прийняттям закону про підвищення соцстандартів.

      Голова місії МВФ Джейла Пазарбазіолу каже, документ серйозно ускладнить виконання державного бюджету в Україні. Через щедрість депутатів, показник дефіциту державного кошторису значно перевищить 8%, а це суперечить попереднім домовленостям з МВФ - додала чиновниця.Як відомо, закон пропонує підвищити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату вже з 1 листопада цього року. У наступному році ці соціальні стандарти мали б зростати у 5 етапів і досягти приблизно 900 гривень кожен. Аби втілити задумане обранців, уряд має знайти у бюджеті додаткових 100 мільярдів гривень.Прем’єр Юлія Тимошенко каже - у державній казні стільки грошей на проїдання нема. А втілення закону в життя обернеться катастрофічною інфляцією. Тож глава уряду звернулася до Президента з проханням накласти вето на документ.
      blog_ava
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      Теги: Новини України
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      Новини за 22 жовтня 2009
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