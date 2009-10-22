Несподіванка

Міжнародний валютний фонд стурбований прийняттям закону про підвищення соцстандартів.

Голова місії МВФ Джейла Пазарбазіолу каже, документ серйозно ускладнить виконання державного бюджету в Україні. Через щедрість депутатів, показник дефіциту державного кошторису значно перевищить 8%, а це суперечить попереднім домовленостям з МВФ - додала чиновниця.Як відомо, закон пропонує підвищити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату вже з 1 листопада цього року. У наступному році ці соціальні стандарти мали б зростати у 5 етапів і досягти приблизно 900 гривень кожен. Аби втілити задумане обранців, уряд має знайти у бюджеті додаткових 100 мільярдів гривень.Прем’єр Юлія Тимошенко каже - у державній казні стільки грошей на проїдання нема. А втілення закону в життя обернеться катастрофічною інфляцією. Тож глава уряду звернулася до Президента з проханням накласти вето на документ.