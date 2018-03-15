Несподівано: Іван Дорн написав україномовну пісню – відео

Скандальний український співак Іван Дорн, який неодноразово «світився» на концертах в Росії, заспівав україномовну пісню.

Відео опубліковане на офіційній сторінці Івана на You Tube.

Пісню "Kaida", яка поєднує електронне звучання і етно-мотиви, Дорн заспівав із солістом сінті-поп гурту з Казахстану Moldanazar Галимжана Молданазара. Свій трек музиканти називають цікавим експериментом.

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"Так просто, вільно і швидко мені не писалося ще ні з ким. Як тільки я почув його перші роботи, то відразу захотів з ним співпрацювати. Два роки по тому ми, нарешті, сіли за фіт", – сказав дорн в коментарі jetsetter.ua.

Текст написаний українською та казахською мовами. Для обкладинки треку були використані також дві колірні комбінації – прапор Казахстану і України.

Нова пісня Івана Дорна