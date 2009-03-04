Неспокій в "Нафтогазі"

Неспокійний день у "Нафтогазі".

Зранку близько 10 невідомих в камуфляжі та масках увірвались до центрального офісу компанії. Жодних посвідчень чи пояснень люди не надавали, стверджують у прес-центрі "Нафтогазу".Згодом стало відомо, що люди ці - працівники СБУ. Прес-секретар Служби безпеки Марина Остапенко пояснила, що у будівлі проводять обшук. В рамках розслідування кримінальної справи співробітники проводять вилучення документів. Мова йде про справу щодо службових осіб, які, нібито незаконно заволоділи транзитним газом у розмірі 6,3 млрд. кубометрів.У самому "Нафтогазі"вважають захоплення змовою президента та СБУ. Мовляв, у рамках розслідування справи про незаконне розмитнення газу вимагають оригіналів документів, вилучення яких може зашкодили діяльності компанії.