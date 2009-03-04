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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Неспокій в "Нафтогазі"

18:08, 4 березня 2009 217

Невідомі у камуфляжі та масках увірвались до головного офісу "Нафтогазу".

Неспокійний день у "Нафтогазі". Зранку близько десяти невідомих в камуфляжі та масках увірвались до центрального офісу компанії. Жодних посвідчень чи пояснень люди не надавали - стверджують у прес-центрі "Нафтогазу".Згодом стало відомо, що люди ці - працівники СБУ. Прийшли вилучати документи в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне привласнення співробітниками компанії транзитного газу. А бійців "Альфи" взяли з собою для охорони. Марина Остапенко (речниця СБУ): "Я хочу заспокоїти: не треба створювати такого ажіотажу, відбуваються звичайні слідчі дії, абсолютно звичайні слідчі дії в рамках існуючого законодавства України. Відбувається виїмка документів, які необхідні для розслідування цієї кримінальної справи. Що стосується співробітників "Альфи", які були присутні в будинку "Нафтогазу", вони задіяні винятково для охорони слідчої групи СБУ."Такий розвиток подій не сподобався нардепам від Блоку Тимошенко, які прибули в "Нафтогаз" захищати газову компанію. Там же й сталася штовханина, а нардепи відразу ж звинуватили співробітників СБУ в рукоприкладстві. Через всю цю катавасію у лікарню потрапила заступник головного бухгалтера "Нафтогазу". В жінки на робочому місці стався серцевий напад. У самому ж "Нафтогазі" кажуть - якщо будуть вилучені оригінали українсько-російських газових контрактів, "Нафтогаз" не зможе виконувати свої обов'язки - зокрема, компанія не зможе розмитнювати газ і займатися його транзитом.Сергій Давиденко (директор юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України"): "Якщо цих документів не буде у НАК "Нафтогаз України", то НАК "Нафтогаз України" не зможе проводити митне оформлення цього газу, який ми придбали, не зможе оформлювати нормальний транзит газу територією України. Не зможе виконувати свої права та обов’язки за вказаними контрактами."В будь-якому разі, запевнили в "Натофгазі", слідчі дії СБУ в компанії не вплинуть на розрахунки за газ з "Газпромом" за лютий. За словами речника "Нафтогазу" Валентина Землянського, до 7 березня компанія, якщо їй дадуть таку можливість, перерахує близько 400 млн. дол. "Газпрому" за постачання газу в лютому.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня 2009
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