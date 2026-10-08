Це не суха статистика й не просто "наслідки війни". Це свідоме вбивство цивільних людей, якому немає й не може бути жодного виправдання. Ворог намагається зробити так, щоб українці ніде не почувалися в безпеці. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

60 цілей для терору холодом

Паралельно журналісти отримали доступ до секретних російських документів із розрахунками можливих атак на нашу енергосистему. Ворог уже визначив близько 60 ключових об'єктів критичної інфраструктури – АЕС, ТЕС, ГЕС, підстанції та вузли імпорту електроенергії з ЄС. Особливу увагу окупанти приділяють саме західним областям України. Для цього терору холодом, водою та темрявою Кремль готує близько тисячі БпЛА, балістичні ракети й авіабомби.

Вони вже навіть вирахували калькуляцію: 25 дронів або три балістичні ракети на один великий об'єкт.

Мета путінського режиму на цю осінь та зиму – повністю відрізати українські міста від світла й тепла. Але ворог досі не здатний втямити: тринадцятий рік війни поспіль ми тримаємо стрій, а Путін лише заганяє себе у глухий кут, з якого в нього вже немає шляху назад. Кінець цієї війни означатиме кінець його правління та існування.

"Несправедливий мир"? Хрін вам на комір!

На тлі цього терору надзвичайно дивними й обурювальними виглядають голоси деяких західних діячів. Днями видання The Economist процитувало колишнього американського дипломата Томаса Грема, який після своїх таємних поїздок до Москви видав черговий "прогноз". Мовляв, мир в Україні не буде справедливим, Росія збереже окуповані території, Путін не постане перед судом у Гаазі, а репарації ніхто не виплачуватиме.

Хочеться відповісти таким любителям їздити до Москви прямо: хрін вам на комір! Ми воюємо тринадцятий рік поспіль не для того, щоб зараз іти на капітулятивні путінські умови. Справедливий мир обов'язково буде, тому що ми повернемо й будемо надалі переносити війну на територію держави-агресорки, нищачи країну-терористку.

Українці чітко дають зрозуміти свою позицію. Свіжі дані соціологічних опитувань КМІС свідчать: понад 60% громадян України готові витримувати будь-які труднощі війни стільки, скільки буде потрібно, і категорично не згодні на територіальні поступки. Більшість українців підтримує переговори, але про мир на умовах капітуляції чи відмови від наших земель мова взагалі не йде.

Потрібні дієві санкції, а не мовчання

Навіть держсекретар США Марко Рубіо зараз визнає, що жодних перспектив урегулювати війну шляхом переговорів немає. І це логічно, адже Путіну не потрібні переговори. Але якщо у Вашингтоні це нарешті помітили, то зробіть уже щось дієве!

Потрібно не чекати від Кремля кроку назустріч, а силою саджати агресора за стіл перемовин. Саме тому сенатори від обох партій зараз закликають адміністрацію Дональда Трампа якнайшвидше застосувати закон про масштабні санкції проти Росії. Законопроєкт, ухвалений після смерті сенатора Ліндсі Грема, уже набрав чинності, однак Білий дім поки що зберігає мовчання і гальмує процес.

Законодавці в США справедливо наполягають: першочерговим завданням має стати удар по "тіньовому флоту" танкерів, якими Москва безкарно перевозить нафту в обхід обмежень. Також вкрай важливо паралізувати глобальні фінансові мережі й закордонні банківські філії – від Шанхаю до Киргизстану, які слугують розрахунковими центрами для підсанкційного капіталу.

Окрім того, необхідно припинити розгортання нової російської супутникової системи, що забезпечує наведення ударів у реальному часі. Кожен день без максимального економічного тиску дає Москві змогу продовжувати військову ескалацію. Окупантів зупинить не мовчання чи дипломатичні загравання, а лише нищівний економічний тиск і наша непохитна стійкість.