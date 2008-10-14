20:21
6 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Несправність на МКС

      497
      Несправність на МКС

      На Міжнародній космічній станції знову зламався туалет.

      За інформацією NASA, ймовірно, несправність знаходиться у газовому сепараторі основного санвузла - у російському секторі МКС.Нагадаємо, схожий інцидент уже траплявся у червні. Тоді проблема полягала у порушенні роботи системи насосів в умовах невагомості. Відремонтувати туалет вдалося лише після того, як на станцію доставили новий насос. Очікується, що у листопаді на МКС буде доправлено туалет нової конструкції, який встановлять в американському секторі. НАСА придбала сконструйований в Росії санвузол за 19 млн. доларів.Зазначимо, інцидент трапився напередодні прибуття на МКС космічного туриста Річарда Гарріота. Розробник відеоігор з Техасу, який став 6м космічним туристом в історії, заплатив за своє турне 35 млн. доларів. Гарріот пробуде на МКС 10 днів. Космічний корабель "Союз" з екіпажем 18-ї експедиції стартував з космодрому Байконур у неділю.
      blog_ava
      Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА: що про нього відомо
      сьогодні
      3324
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 жовтня 2008
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия заигралась в "морской бой" авианосцами
      сьогодні , 19:00 Россия заигралась в "морской бой" авианосцами
      Злой Одессит 3294
      Гендерний баланс у мові: як змінювались назви професій в Україні
      сьогодні , 16:01 Гендерний баланс у мові: як змінювались назви професій в Україні
      Блог Медіа 720
      Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
      сьогодні , 14:31 Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
      Анастасія Зазуляк 2540
      Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      сьогодні , 12:01 Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 1505
      Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      сьогодні , 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      Наталія Печерська 1138
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук