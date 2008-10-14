Несправність на МКС
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На Міжнародній космічній станції знову зламався туалет.
За інформацією NASA, ймовірно, несправність знаходиться у газовому сепараторі основного санвузла - у російському секторі МКС.Нагадаємо, схожий інцидент уже траплявся у червні. Тоді проблема полягала у порушенні роботи системи насосів в умовах невагомості. Відремонтувати туалет вдалося лише після того, як на станцію доставили новий насос. Очікується, що у листопаді на МКС буде доправлено туалет нової конструкції, який встановлять в американському секторі. НАСА придбала сконструйований в Росії санвузол за 19 млн. доларів.Зазначимо, інцидент трапився напередодні прибуття на МКС космічного туриста Річарда Гарріота. Розробник відеоігор з Техасу, який став 6м космічним туристом в історії, заплатив за своє турне 35 млн. доларів. Гарріот пробуде на МКС 10 днів. Космічний корабель "Союз" з екіпажем 18-ї експедиції стартував з космодрому Байконур у неділю.
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