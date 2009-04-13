Доволі несвяткова погода пануватиме в Україні цього тижня.

У страсний тиждень в Україні прогнозують дощі, а вночі у східних регіонах навіть заморозки. Так, у східних областях буде вночі до мінус 6. На решті території України не так холодно. Вночі - до 7 градусів тепла, а вдень температура підніметься до 10-15 градусів зі знаком плюс. Втім, всюди синоптики прогнозують дощі. Схоже, в теплі зустрічатимуть Великдень лише на Закарпатті - протягом тижня вдень там прогнозують до 20 градусів тепла.