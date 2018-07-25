12:30
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Нетта Барзілай представила тизер кліпу, який зняла у Києві

154 Читать новость на русском
Нетта Барзілай
Нетта Барзілай / Instagram / @nettabarzi

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2018" Нетта Барзілай опублікувала на своїй сторінці перший тизер майбутнього кліпу, відзнятого у Києві. Ізраїльтянка зізналась, що відеоролик був знятий для відомого стрімінгового сервісу Netflix і він містить рекламний характер.

Відповідне відео з’явилось на її Facebook-сторінці.

На фрагменах відео можна побачити, як запальна співачка сидить на яскравому дивані та "подорожує" ним поміж різних кінокартин, знятих командою Netflix, – до прикладу, серіал "Корона" і "Загублені у космосі". Впродовж цілого відеоролика зірка виконує нову композицію та використовує свої фірмові звуки "кудкудахкання".

Читайте також: "Полюю на палестинців, долари США цок-цок": пародію на Нетту звинуватили в антисемітизмі

"У всій цій метушні, я майже забула поділитися з вами цією частиною, над якою ми працювали вже більше місяця. Разом з моєю командою ми сумлінно працювали, щоб це стало найкращим комерційним продуктом для Netflix. Дякую вам всім", – підписала тизер співачка.

Варто відзначити, що у фрагменті відео є кадр, знятий біля будівлі Міністерства закордонних справ, де її раніше і помітили за роботою перехожі-українці. Артистка крутилася навколо осі, сидячи на дивані в оточенні поліцейських машин.

Нагадаємо, що 12 травня у Португалії відбувся фінал Євробачення 2018. За результатами голосування глядачів і журі, конкурсантка з Ізраїлю Нетта Барзілай здобула перемогу. Вокалістка оригінально заспівала пісню "Toy", яка й стала новим світовим хітом, отримавши понад 14 мільйонів переглядів на YouTube-каналі. Нещодавно зірку звинуватили в плагіаті, назвавши пісню "Toy" схожою до пісні "Seven Nation Army" американського гурту The White Stripes.

Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Нетта Барзілай Музика Євробачення 2018 Євробачення Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук