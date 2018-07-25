Нетта Барзілай представила тизер кліпу, який зняла у Києві

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2018" Нетта Барзілай опублікувала на своїй сторінці перший тизер майбутнього кліпу, відзнятого у Києві. Ізраїльтянка зізналась, що відеоролик був знятий для відомого стрімінгового сервісу Netflix і він містить рекламний характер.

Відповідне відео з’явилось на її Facebook-сторінці.

На фрагменах відео можна побачити, як запальна співачка сидить на яскравому дивані та "подорожує" ним поміж різних кінокартин, знятих командою Netflix, – до прикладу, серіал "Корона" і "Загублені у космосі". Впродовж цілого відеоролика зірка виконує нову композицію та використовує свої фірмові звуки "кудкудахкання".

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"У всій цій метушні, я майже забула поділитися з вами цією частиною, над якою ми працювали вже більше місяця. Разом з моєю командою ми сумлінно працювали, щоб це стало найкращим комерційним продуктом для Netflix. Дякую вам всім", – підписала тизер співачка.

Варто відзначити, що у фрагменті відео є кадр, знятий біля будівлі Міністерства закордонних справ, де її раніше і помітили за роботою перехожі-українці. Артистка крутилася навколо осі, сидячи на дивані в оточенні поліцейських машин.

Нагадаємо, що 12 травня у Португалії відбувся фінал Євробачення 2018. За результатами голосування глядачів і журі, конкурсантка з Ізраїлю Нетта Барзілай здобула перемогу. Вокалістка оригінально заспівала пісню "Toy", яка й стала новим світовим хітом, отримавши понад 14 мільйонів переглядів на YouTube-каналі. Нещодавно зірку звинуватили в плагіаті, назвавши пісню "Toy" схожою до пісні "Seven Nation Army" американського гурту The White Stripes.