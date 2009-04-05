Невдалий запуск

Північній Кореї не вірять.

США та Південна Корея спростували заяву КНДР про виведення свого супутника на орбіту. За даними американських військових, перша частина ракети впала у Японське море, а решта частин, разом із вантажем впали у Тихий океан. З аналогічним повідомленням виступило і Міністерство оборони південної Кореї.Раніше КНДР заявила про успішний запуск супутника. Як доказ виведення на орбіту супутника зв’язку, Пхеньян стверджує, що передає на увесь світ пісні про своїх комуністичних лідерів Кім Чен Іра та Кім Ір Сена. Натомість США, Японія та південна Корея закидають КНДР випробовування балістичної ракети дальнього радіусу дії. А такі дії порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.У зв’язку з цим Японія уже вимагає скликати позачергове засідання Радбезу. Водночас президент США Барак Обама засудив запуск ракети Північною Кореєю. Натомість Росія та Китай у свою чергу закликають до стриманості і вимагають перевірити, чи дійсно це була ракета військового призначення.