Невгамовні пірати

Сомалійські пірати ніяк не вгамуються.

Навіть попри те, що узбережжя так званого Африканського рогу патрулюють міжнародні військові кораблі, морські розбійники час від часу нагадують про себе, здійснюючи свої розбійницькі акти. Цього разу у полон до корсарів потрапили грецький та норвезький танкери. Про це у четвер повідомило морське відомство Європейського Союзу.На борту грецького танкера - 19 членів екіпажу: філіппінці та 1 росіянин, на борту норвезького - 27 моряків. Який саме вантаж перевозили торгові судна, не повідомляється. Водночас за даними командування НАТО, за минулу добу нападу з боку піратів поблизу берегів Сомалі зазнали також ще 3 судна. Аденська затока - одне з найнебезпечніших для мореплавства місць, у минулому році тут було скоєно майже половину всі піратських атак у світі.