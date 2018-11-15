Невідомі намагались підпалити Андріївську церкву: відомі деталі

Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в Андріївську церкву у Києві.

Вранці 15 листопада двоє невідомих осіб кинули пляшку із запальною сумішшю в Андріївську церкву.

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Про інцидент у своєму Facebook повідомив нардеп Ігор Луценко.

За інформацією нардепа, напад стався приблизно о 7:20 четверга. Двоє невідомих кинули в Андріївську церкву пляшку із запальною сумішшю.

Храм є власністю України, ним, як ви всі знаєте, мають дати користуватися Вселенському патріархату. Андріївську ще де-факто не передали, але у державне майно пляшки вже летять,

– написав нардеп.

Луценко також нагадав, що Україна має намір номінувати Андріївську церкву як окремий об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – "звісно, якщо та вціліє".

У спільноті "Київ Оперативний" повідомляють, що після того, як спроба підпалу церкви не увінчалась успіхом, невідомі втекли у бік Пейзажної алеї.

Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові.



За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. 18 жовтня депутати Верховної Ради України проголосували за відповідне рішення.

Що відомо про Андріївську церкву у Києві?Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.



Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.