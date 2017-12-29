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Невідомі зі зброєю атакували церкву в Єгипті: є жертви

14:29, сьогодні 168 Читать новость на русском
Напад у Єгипті
Напад у Єгипті / epa.eu

Невідомі атакували церкву у єгипетському Каїрі. Згідно з останніми даними, 10 людей загинули, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Єгипту, передає видання Ahram.

Інцидент стався на півдні Каїру у коптській церкві Марі-Мін, що в районі Хелван. За не офіційними даними, вогонь відкрили одразу декілька чоловіків. Однак поліція повідомляє про одного ліквідованого нападника, який був озброєний кулеметом та бомбою. Наразі правоохоронці розшукують іншого злочинця.

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Під час нападу єгипетські християни, які складають всього 10 % від населення країни, готувались до відзначення Нового року. В ході перестрілки загинули двоє поліцейських та щонайменше 8 вірян. Окрім цього, було поранено охоронців храму.

Влада міста попереджає, що кількість жертв може зрости. Наразі жодне із терористичних угрупувань не взяло на себе відповідальності за напад.

Відео з місця нападу

Теги: Кримінальні новини Жертви Єгипет
Джерело: 24 Канал
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