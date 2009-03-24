Невтішна статистика: Україна - п’ята серед держав Європи за рівнем захворювання на туберкульоз.

Та гірше те, що саме в Україні виявлено чи не найбільше випадків захворювання на важковиліковні випадки. Як свідчить статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я на Україну припадає 11% всіх хворих на туберкульоз у Європейському регіоні. Попереду нашої держави - лише Азербайджан, Молдова, Казахстан та Узбекистан. Всього у списку - 27 країн.24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Він покликаний підвищити обізнаність людей про епідемію цього захворювання. Країни пострадянського простору - у епіцентрі поширення туберкульозу. За даними ВООЗ, аби подолати захворювання лише в Східній Європі та Центральній Азії, де реалізовується програма "Зупинити туберкульоз" потрібно близько 15 мільярдів доларів.