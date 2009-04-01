Невтішні оцінки

Європа стурбована тим, як керують в Україні.

Так, видання Financial Times проаналізувало звернення Президента України до парламенту і констатувало - глибина української кризи більша, ніж здавалося. Авторитетне видання стверджує, українська економіка зазнала найбільшої шкоди у Європі внаслідок міжнародної кредитної кризи. Ситуацію погіршують також постійні чвари між представниками гілок влади.Так, за основу в Financial Times взяли цифри, які навів Президент Віктор Ющенко у своїй доповіді. Зокрема, Глава держави заявив, що ВВП України в січні-лютому поточного року впав на 25-30%. З цього приводу міжнародні аналітики навіть саркастично пожартували, аби довести економіку до такого стану треба добре постаратись. Водночас, деякі фахівці прогнозують, можливе зростання у Східній Європі почнеться у 2010 році, однак Україну, з її "вмілим" керівництвом воно може оминути. Тож українцям нічого не залишається крім як затягнути паски і чекати затяжної кризи, як у Латиноамериканських державах, - кажуть британські експерти.