Невтішні цифри: у поліції оприлюднили статистику ДТП в Україні за рік

З початку 2017-го року в Україні сталось понад 146 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло понад 3 тисячі людей.

Такі цифри на підсумковій річній прес-конференції міністра інфраструктури Володимира Омеляна озвучив начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції Євген Жуков.

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За даними поліції, у період з січня до листопада 2017-го року в Україні сталось 146 тисяч ДТП, в яких загинуло 3 058 осіб і понад 31 тисяча людей були травмовані.

Для порівняння Жуков озвучив дані за 2016-й рік. Торік на українських дорогах сталось 155 тисяч ДТП, в яких загинуло 3187 українців, ще 32 тисячі осіб були травмовані.

У поліції наголошують, що 2018-2020 планують знизити кількість ДТП на українських дорогах та постраждалих у них.

Для цього планують:

впровадження фотовідеофіксації порушень на дорогах;

збільшення розмірів штрафів за водіння в нетверезому стані, залишення місця ДТП, керування транспортним засобом без прав тощо.

Раніше у МВС запевнили, що фото фіксація порушень правил дорожнього руху має запрацювати вже у 2018-му році.