Незаконне ввезення

Понад 15 тон м’ясопродуктів сумнівної якості виявили працівники Львівської митниці у міжнародному пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне" у ніч на 6 березня.

М’ясо перевозили у 15-ти легкових автомобілях, спеціально переобладнаних кустарним способом для транспортування великої кількості продуктів. У кожній з автівок було до півтори тонни м"яса.Продукти намагалися незаконно ввезти на територію України з порушенням митного законодавства та ветеринарно-санітарних умов - перевозили просто в салоні авто, у відкритому вигляді, без будь-яких документів, що підтверджують його якість.Митники відзначають, що останнім часом почастішали спроби незаконного ввезення власними легковими автівками м’ясопродуктів саме невеликими партіями.Микола Криворучко (заступник начальника Львівської митниці): "Вся черга - це транспортні засоби з вантажем м’ясопродуктів".Митники і надалі запобігатимуть ввезенню неякісного продукту в Україну і попереджають громадян, аби вони не порушували митні правила. Зокрема, можна ввозити продукти харчування, загальною вартістю не більше 50 Євро. Кількість кожного найменування продуктів, що ввозиться для власного споживання на одну особу, має бути не більше 2-х кілограм в упаковці виробника.